南韓商用火箭升空30秒爆炸 SpaceX星鏈衛星也自爆

南韓太空新創公司Innospace首枚商用火箭「韓光-Nano」試射失敗，升空30秒就爆炸墜毀。（圖／翻攝IG @innospacecorp）

南韓一家民營太空公司，在巴西發射商用火箭，沒想到火箭升空短短30秒，就爆炸墜毀，發射失敗。另外馬斯克旗下的SpaceX星鏈衛星，也傳出在太空發生爆炸，碎片漂浮在近地球的軌道上。

南韓民營太空公司Innospace的首枚商用火箭「韓光-Nano」於巴西發射時，僅升空30秒便爆炸解體，任務宣告失敗。該火箭搭載了來自巴西與印度等共8個載荷，原計劃將其送入地球低軌道。同時，馬斯克旗下SpaceX的一顆「星鏈」衛星也在太空中發生小型爆炸，形成碎片帶漂浮在近地球軌道上。這兩起事件引發了對太空安全的關注，尤其在北約情報單位透露俄羅斯可能研發針對星鏈衛星的反衛星武器之際。

南韓太空新創公司Innospace的首枚商用火箭「韓光-Nano」在巴西當地時間22日晚間10點13分發射，但僅升空30秒就爆炸解體，化為一團火球。這枚火箭搭載了包括巴西與印度衛星在內的8個載荷，原本任務是將這些載荷送入地球低軌道。值得注意的是，就在發射前一週，「韓光-Nano」火箭才完成最後一次彩排。

儘管發射失敗，Innospace在直播定格終止後表示，火箭是在安全區域內墜毀，沒有造成任何人員傷亡。這次失敗對這家南韓民營太空公司的商業火箭發展計畫無疑是一大挫折。與此同時，SpaceX的一顆「星鏈」衛星也在幾天前發生小型爆炸事件。美國近地軌道實驗室公司表示，這顆衛星從418公里的軌道高度迅速墜落，顯示可能發生某種爆炸，並在近地球軌道上形成一條碎片帶。

對於這起事件，SpaceX強調爆炸的衛星未接近國際太空站，不會威脅太空人安全，並預計將在下週重返大氣層，最終完全燒毀。這次事件暴露了太空環境中衛星運行的風險。更令人擔憂的是，北約成員國情報單位傳出消息，指出俄羅斯正在研發新型反衛星武器，計畫透過釋放具毀滅性的「彈片雲」來打擊SpaceX的星鏈衛星群。這種武器若成功部署，可能會癱瘓多顆星鏈衛星，進而切斷烏克蘭軍隊在戰場上的通訊與導航系統，對當前的地緣政治局勢產生重大影響。

