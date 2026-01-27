南韓因國會未通過協定遭川普加稅 美商會：不希望台灣也發生

美國總統川普（Donald Trump）26日因南韓國會仍未通過與美貿易協定，宣布關稅將從15%升至25%。對於數周後台美將簽署台美對等貿易協定，美國商會理事長陳幼臻今天表示，商會不希望台灣也遇上相同情況，否則將錯失良機，因台美對等貿易協議（ART）不僅觸及關稅，也為長期科技合作提供框架。

台灣美國商會27日舉行「2026年商業景氣調查」記者會，根據調查結果，逾八成美國企業看好台灣今年及三年經濟表現。（中央社）

台灣美國商會今天舉行「2026年商業景氣調查」記者會，陳幼臻受訪表示，這項結果為商業營運提供清晰度和可預測性，有助於減少不確定性，儘管關稅是整體貿易環境一部分，但與日本和南韓的關稅保持一致，絕對可以支撐台灣的競爭力，期待美台在半導體之外有更廣泛合作，加強雙邊關係，她盼下一步解決長期雙重課稅問題，以促進更多投資。

美國總統川普26日發文指出，由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

台灣美國商會執行長魏凱指出，如果台灣、南韓對美關稅存在10%差距，當然會讓台灣更具競爭力，對台灣製造商而言也是機會。

媒體關切，由於台灣在野黨對台美協議態度強硬，這是否成為商會擔憂議題。陳幼臻回應，商會當然不希望看到同樣情況在台灣發生，美台協議是朝正確方向邁出的正確一步，並為長期科技合作提供框架，盼在台灣的執行過程能夠順利。

陳幼臻強調，美台協議不僅關於關稅，也為美台經濟走廊，以及雙方如何合作建構台灣科技未來，提供一條非常清晰的路徑；因此，如果這種情況發生在台灣，等於錯失良機，錯失美台建立科技合作的機會。



行政院副院長鄭麗君在20日台美關稅談判說明記者會表示，數周後台美將簽署台美對等貿易協定，載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加等內容，以及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關條文。

民進黨立法院黨團今天表示，立法院下會期將處理「台美關稅協定」，呼籲朝野攜手、藍白勿拖延，加速完成審議，就能國泰民安。