南韓國務總理擬與美國副總統會談 聚焦半導體關稅、核潛艦

南韓國務總理金民錫預計與美國副總統范斯舉行會談。圖為南韓國務總理金民錫（左起）、總統李在明。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/21）報導，最新消息指出，南韓國務總理金民錫預計與美國副總統范斯（JD Vance）舉行會談，正在進行協調，這是南韓總統李在明上任後，雙邊「第二把手」的首度會談，外界推測，討論內容將聚焦半導體關稅與核潛艦。

據《東亞日報》報導，南韓政府相關人士本月20日透露，南韓國務總理金民錫預計與美國副總統范斯（JD Vance）舉行會談，雙方正在進行協調，這是南韓總統李在明上任後，韓美高層「第二把手」首度會談，也是今年首度的雙邊高層交流。

報導指出，金民錫從去年開始，就持續推動與范斯舉行會談，政府相關人士指出：「最近美方已做出回應，會談取得進展。」據悉，去年8月李在明訪美時，金民錫並未隨行，去年10月美國總統川普（Donald Trump）訪韓時，范斯也沒有隨行，因此金民錫與范斯一直未能碰面。

美國副總統范斯。路透社資料照

近日台灣首獲美國「晶片免稅待遇」，仍在與美國談判的南韓備感壓力，評論認為，金民錫與范斯的會談，就是為了建立兩國領袖以外的高層溝通管道，范斯長期代表川普的核心立場「讓美國再度偉大」（MAGA），是川普政府的實權人物，他與國務卿盧比歐（Marco Rubio），都是2028年美國總統大選的共和黨潛在候選人。

分析指出，金民錫將在會談中，與范斯討論半導體關稅問題，另外，去年11月發布的「韓美聯合情況說明書」（Joint fact sheet），包括美國核准南韓建造核動力潛艦，金民錫也可能請川普政府，在核潛艦議題上，展現更積極的態度。

