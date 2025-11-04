南韓國情院：川金會可能性很高 料明年3月後舉行

2019年6月30日，美國時任總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區板門店進行歷史性會晤。美聯社



據南韓媒體今天（11/4）報導，南韓國家情報院掌握的最新情報顯示，北韓有意與美方舉行峰會，且可能性很高，北韓最高領導人金正恩與美國總統川普（Donald Trump）可能會面的時間點，預計落在明年3月之後。

據韓媒《中央日報》報導，南韓國家情報院今天在國政監察會議上，報告北韓領導人金正恩的可能動向，國情院官員指出，美國總統川普近日訪韓，雖然未能如願與金正恩舉行會談，但川金會舉行的可能性很高。

南韓國情院透露，已透過多個管道確認，北韓方面正在為兩國領袖之間的會面，展開各種準備，也開始分析美方負責北韓事務的團隊，了解對方的立場。

國情院分析，依照目前掌握的情報，川金會舉行的時間點，可能落在明年3月韓美聯合軍演之後。

國情院提到，在「擁核國」的論述方面，北韓已出現微妙變化，自從金正恩日前在最高人民會議上，暗示有意與美國展開對話後，他對核武的相關發言有所克制。

國情院也說明，自從川普表明有意與金正恩會面後，北韓曾考慮讓外務相崔善姬訪問中國與俄羅斯。

