南韓國會卡關稅 川普從15%提高至25%

美國總統川普。(白宮)

由於不滿南韓國會遲遲未批准美韓貿易協議，美國總統川普於今27日透過社群平台「Truth Social」拋出震撼彈，宣布對韓國商品徵收的對等關稅將從原定的 15% 調升至 25%。





川普強調，美方已先行調降關稅釋出誠意，但南韓立法機關卻未履行對等承諾，此舉引發全球市場對美韓經貿關係降溫的疑慮。





川普在文中指出，他與南韓總統李在明於 2025 年 7 月達成一項「極好的協議」，內容包含南韓在美投資 3,500 億美元，並承諾於 2030 年前採購 250 億美元的軍備。美方隨即於去年 10 月川普訪韓後，展現效率將關稅從 25% 降至 15%，以此作為貿易夥伴間的互惠條件。

然而，這項被川普稱為「歷史性」的協議目前卻在南韓國會陷入僵局。川普對此表示，雖然尊重南韓國會的審核權，但美國不能無期限等待，「既然協議未通過，關稅就必須回歸原點」。此次增稅範圍廣泛，涵蓋了南韓核心出口產業，包括汽車、木材及製藥產品。





這項突如其來的政策轉向，被視為川普政府再次祭出「壓力測試」，迫使南韓政界在內政壓力與高額關稅代價之間做出選擇。分析人士認為，若南韓國會無法在短期內化解分歧，恐將重創南韓製造業在美競爭力，甚至影響兩國的軍事採購進度。