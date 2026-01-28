即時中心／顏一軒報導

美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（28）日喊話同樣表態爭取市長大位的立法院副院長江啟臣，強調台灣的談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，應不分黨派支持這樣的成果。





何欣純於臉書（Facebook）發文表示，美、韓原本談好的15%關稅，因為「國會卡關」不給過，所以被美國立即調升到25%，這個警訊，台灣必須好好思考。

廣告 廣告

她不諱言，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，對台灣中小企業、或傳統基礎產業來說，關稅能夠談到15%，跟日、韓對手站在相同起跑點，台中產業重鎮的機械、工具機、手工具公會等都公開表示支持。

何欣純說，好消息一傳回台灣，江啟臣副院長第一時間跳出來，卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

她感嘆，全民已看到中央政府總預算、強化國防韌性特別條例，連續10度被在野藍白封殺，連交付審查討論都不行。全國民眾、中小企業主、跟廣大勞工朋友都擔心，江副院長口中所說的「嚴審」、「扮黑臉」，到時會不會變「延審、歹戲拖棚」，最後變成「拒審、不審、不給過」？台美關稅因此出現變局？跟韓國一樣關稅被上調更高？

最後，何欣純引述全國商總理事長許舒博的說法強調，別擋15%關稅，否則民意會大反撲；因此她要呼籲，「經濟產業沒有顏色、也不需要顏色」，各界、尤其立法院在野藍白政黨，能夠以經濟民生為念，不分黨派支持台美好不容易談妥15%關稅、不疊加的成果，朝野一致為台灣拚經濟！







原文出處：快新聞／南韓國會卡關遭美國加稅至25% 何欣純示警：別讓台美15%關稅破局

更多民視新聞報導

禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應

外媒逆風評霍諾德「玩命非英雄」 Netflix挨批回應了！

川普就任後首場EPPD！台美簽署矽和平宣言 經濟部發聲了

