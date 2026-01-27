南韓國會擋協議「川普怒提高關稅至25％」 綠黨團：藍白別搞政治鬥爭

民進黨立院黨團呼籲藍白，面對關稅別想政治鬥爭，難道兩黨認為協議不夠好？（圖／林煒凱攝）

美國總統川普以南韓國會未通過協議為由，宣布將南韓汽車、木材、製藥產品以及所有其他對等關稅，從15％提高至25％，引起國內政壇憂心，若我國國會持續杯葛相關議題，是否也會面臨關稅被調高的風險。民進黨立院黨團今天（27日）質疑，「難道國眾兩黨是認為這樣的協議不夠好嗎？」並痛批國民黨跟民眾黨「可憐」，面對關稅還在想政治鬥爭。

美國總統川普昨天在自家社群平台發文宣布，南韓國會沒有履行與美國達成的協議，因此將對南韓汽車、木材、製藥產品及所有其他互惠商品關稅，從15％提高至25％。消息曝光後，南韓青瓦台透露，尚未接獲相關消息，但今將召開緊急會議，並派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國。

民進黨立院黨團今舉行「軍購關稅缺一不可，朝野攜手國泰民安」記者會，會後進行輿情回應。關於美方提高南韓關稅，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，美國總統川普的一言一行、是不是說到做到的人大家都了解，從韓國的例子來看，如果談定的交易都可以不算數，誰還要與美國協定，對美國來說當然希望談定的事情就照做，台灣在國際社會上也是守信用的國家，這樣的關係才能於國際社會長久行走。

民進黨團副書記長張雅琳質疑，難道國眾兩黨是認為這樣的協議不夠好嗎？是不是應該要多去民間走走，了解產業面如何看待這件事，其實大家都是非常支持，如果藍白是站在國家、人民的這一邊，都應該要認為這是一個好事。

民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨至今還在想政治，而他們在講的是人民、傳產的需求、百工百業的困境，行政團隊下鄉座談，總統賴清德也親自出席，民進黨區域立委也都幫傳產發聲，「國民黨跟民眾黨真的好可憐，面對關稅這件事，還在想政治鬥爭」。



