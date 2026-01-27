南韓國會未批准關稅協議 川普祭25%懲罰性關稅

美國總統川普 （Donald Trump）在自家真實社群發文，批評南韓國會沒有履行對美國的承諾。他指出雖然與南韓總統李在明，早在去（2025）年7月就達成協議，並在10月訪韓時重申條款，但南韓立法機構至今仍未批准這項歷史性的貿易協定。川普直言，既然南韓國會選擇拖延，他就不得不採取行動，宣布將所有互惠關稅，特別是汽車、木材與藥品，從現行的15%一口氣調漲到25%。

就在川普祭出關稅大棒的同時，美國國防部次長柯伯吉正在首爾訪問，這是他上任後的首次海外出訪。雖然他在會晤南韓國防部長安圭伯時，強調南韓是模範盟友，並支持南韓發展核動力潛艦以增強防禦能力；但在貿易戰火重燃的背景下，這些軍事合作的承諾能否順利落實，恐怕將面臨新的變數。

廣告 廣告

分析指出，川普在第2任期頻繁使用關稅作為外交談判的籌碼，即使對南韓這樣的親密盟友也不手軟；這種國防上要求更多責任、貿易上要求更多讓步的雙重施壓策略，不僅讓首爾當局措手不及，也讓其他盟友對於美國承諾的穩定性感到憂心忡忡。

隨著關稅生效日逼近，南韓國會是否會迫於壓力加速審議或採取反制措施，將成為未來美韓關係發展的關鍵指標。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

川普：韓晶片關稅將不遜於台 學者指台灣技術更佳樂觀看待

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

