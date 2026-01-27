南韓國會未過貿易協議川普宣告調升關稅 羅智強：依法審查把關

國民黨團書記長羅智強。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對南韓國會遲未通過對美貿易協議 美國總統川普公告將關稅15%調升為25%。今天媒體詢問在野黨未來是否會對於對美關稅談判結果照單全收還是另有做法？國民黨團書記長羅智強表示，在野黨的職責就是為台灣的利益把關，因此相關協議都會依法審查和把關。

羅智強表示，不管是今天對外的協議、法案跟預算，在野黨在國會的職責就是傾聽社會意見、廣泛溝通，來為台灣的利益把關，所以相關的一些法案、協議和預算，都會依法審查和把關。

廣告 廣告

而針對民眾黨提出了軍購特別條例，羅智強表示，國民黨團的立場一直都是一樣的，基本上國民黨團希望不管是特別軍購跟總預算，尤其特別軍購的部分，賴清德總統能夠兌現他的選舉諾言來立法院報告並備質詢，同時針對立法院通過的預算，包含軍人加薪、警消退休保障能夠盡速合法編列，國民黨的基本立場沒有改變。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由說新聞》南韓「國會卡關稅」川普怒調25％！商總噹藍白、黃暐瀚也酸爆

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

川普批南韓國會延宕、將關稅提高至25％ 吳靜怡：藍白不要假裝看不見！

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

