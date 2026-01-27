南韓國會未過遭美祭25％關稅！ 民眾黨團：堅守實質審議權

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。資料照。李政龍攝



美國總統川普在台灣時間27日於社群媒體點名南韓遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%，總統賴清德隨即喊話藍白不要「焦土政策」，否則對台灣經濟衝擊勢必十分嚴重。對此，民眾黨立法院黨團透過聲明反擊，表示，南韓國會之所以審慎，是對人民負責的具體展現，民進黨政府卻只會強壓國會與人民「聽話就對了」，實質弱化國會監督審議空間，踐踏台灣主權尊嚴與民主底線。

針對川普宣布南韓關稅25％，賴清德今天接受專訪時呼籲，希望國會可以支持，不要產生變卦、不要「焦土政策」，不然美國很可能將對台灣課徵的15％關稅提高至25％、甚至更高。

民眾黨團表示，南韓的例子正好說明一件事：民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權，南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

民眾黨團質疑，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚，除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，後面還有甚麼？是美豬、美牛擴大進口？汽車市場全面開放？或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」？

民眾黨團批評，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團表示，在太陽花運動期間，民進黨高舉「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」，這種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。

