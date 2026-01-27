南韓國會沒有通過美韓貿易協定! 川普怒加關稅：從15%提高到25%

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 韓國和美國的關稅貿易談判在去年7月達成共識，但美國總統川普（Donald Trump）今天宣告，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未提及新關稅上路時間。

川普今天下午在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，貿易協定對美國非常重要。在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望美國的貿易夥伴採取同樣做法，他說：「韓國國會並未履行其與美國的協定。」

川普提到：「李（在明）總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」並指出，由於韓國國會尚未通過美韓這項歷史性貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

韓國是美國最主要的外國商品來源國之一，川普提高關稅的消息一出立刻震動南韓，南韓總統府青瓦台也立即宣布，27日將召開緊急會議，並決定派遣正在加拿大出差的產業通商部長官金正官前往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論相關事宜。

根據美國商務部數據，2024年對美出口金額達1320億美元，主要包括汽車與汽車零組件，以及半導體與電子產品。川普去年7月表示，同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。同年10月29日，韓國總統李在明與來訪的川普已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識。

南韓總統辦公室政策室長金容範當時告訴媒體，韓國針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。雙方同時同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的25%下調至15%」。半導體方面，關稅將不會高於給予韓國主要競爭對手台灣的水準。而美國與韓國的協議仍需經國會批准。

