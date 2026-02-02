南韓國會沒通過協議 川普嗆聲要加關稅

美韓貿易協定至今，協議還躺在國會裡，川普要將南韓的汽車、木材、藥品關稅，調高到25%。

川普威脅對韓加關稅 韓股仍創近三週最大漲幅

川普拋出震撼彈令人錯愕，但南韓股市沒有被打趴，綜合指數反而創下近三週以來單日最大漲幅，投資人押寶川普終究會TACO。

25%關稅若定案 汽車業恐損失5兆韓元

川普對南韓拋出關稅炸彈，汽車業措手不及，業界估算如果25%關稅定案，現代跟起亞汽車2026年的損失，恐怕高達5兆韓元，約1202億台幣。

疑因酷澎案惹怒川普 南韓急派員協商解釋

華爾街日報透露，川普翻臉的導火線，疑似是2025年發生南韓史上最大規模個資外洩的酷澎。

韓媒猜測白宮對南韓政府處理美國科技企業的待遇及搜索南韓教會，累積不滿的情緒。

責任編輯／李家成

