南韓國會沒通過 川普擬正式上調韓美關稅

美國總統川普。（翻攝白宮官網）

鑑於南韓國會遲遲不通過，與美國達成的關稅貿易協定，美國總統川普日前發文宣布將南韓的關稅從15％上調至25％。南韓外交部長趙顯和等官員近日緊急赴美，卻卻空手而歸，南韓貿易代表3日坦言，美方準備正式宣布上調對韓關稅事宜。





川普1月底在社群平台「真實社群」上發文表示，由於南韓國會尚未將美韓協議正式立法，因此要將南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。





據《韓聯社》報導指出，在川普在社群平台上發文要上調南韓關稅後，產業通商部長金正官、產業通商部通商交涉本部長呂翰九接連緊急前往美國協商，卻無功而返。呂翰九在當地時間3日結束與美方磋商行程後受訪時說，美國政府各部門之間正就透過官報正式公佈上調對韓關稅事宜進行協商。

呂翰九指出，他與美國貿易副代表會晤時，他重點說明了韓方落實對美投資項目和涉非關稅領域協議的意志與立場，並表示相關進程已有進展，但由於美方尚未完全理解韓美兩國在體系上的差異，南韓有必要繼續與美方接觸溝通。







