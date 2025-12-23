南韓國會立法專設內亂叛國案法庭 尹錫悅案不適用

南韓國會今天(23日)表決通過執政黨提出的「專設內亂案特別審判庭法案」，首爾地方法院和高等法院可設立專門小組審理涉及叛亂、叛國或外國顛覆的案件。在此之前，南韓總統尹錫悅涉及叛亂的案件遭抱怨審理進度牛步。

這項法案須經過南韓總統李在明簽署生效，但最後效果可能不如當初預期，通過的法案文字經過修改，將不適用正在進行中的審判案件。

根據法案內容，首爾中央地方法院和首爾高等法院將至少分別設立2個負責審理內亂、外患、叛國案件的特別審判庭，每一庭必須有3名法官。

這項法案以175票贊成、2票反對、2票棄權通過。法案通過、待李在明簽署後立即生效，但並不適用於尹錫悅涉入的叛亂罪。尹錫悅的案子預料在2026年宣判，若尹錫悅案上訴至最高法院，屆時將由專門小組處理。

尹錫悅2024年12月一夜之間宣布戒嚴又解嚴，南韓陷入極大的政治動盪。尹錫悅因此被彈劾解職，並面臨內亂罪指控，如被定罪可能被判無期徒刑甚至死刑。(編輯：宋皖媛)

