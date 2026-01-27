南韓國會遲遲未過關稅協議 川普下令：關稅15%調升至25%

美國總統川普不滿南韓國會遲遲不通過關稅協議，宣布對南韓的稅率調漲至25%。

川普26日在Social Media發文指出，南韓國會尚未完成批准程序，未能落實跟美國談妥的貿易協議，因此宣布南韓的汽車、木材、製藥產品，以及其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率從原先的15%提高至25%。





川普跟南韓總統李在明去年七月達成對雙方都有利的貿易協議，並在10月訪問南韓時再次確認條款，不過南韓國會至今仍未批准，他質疑立法程序為何遲遲無法推進，因此對南韓調漲關稅。

對此韓國政府青瓦臺27日強調，美國政府並未正式通知韓方相關內容，今天上午召開會議探討對策，會上將分析川普發言的意圖，並確定政府應對方向；而韓國產業通商部長目前人正在加拿大訪問，後續也轉赴美國會晤美國商務部長盧特尼克，就相關事宜交換意見。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

