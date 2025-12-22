南韓國防部驚收「炸彈威脅」！ 警鎖定IP地址急逮20多歲男

南韓國防部驚收「炸彈威脅」。 （翻攝自南韓國防部臉書）

南韓一名20多歲的男子因為威脅「在國防部放置炸彈」，因此於今（22）日被警方逮捕，還好當局並沒有在國防部發現疑似炸彈的物品。而除了南韓國防部外，近期南韓多家大型企業也收到了炸彈威脅，Kakao客服中心告示欄上也有出現要在Kakao板橋總部大樓放置炸彈的文章。

南韓國防部收炸彈威脅

綜合韓媒報導，首爾警方接到報案，21日21時30分左右，網路上有篇「在南韓國防部放置炸彈」的文中，其內文中明確指出，將會在23日18時整引爆，地點就是南韓的國防部。

光州西部警察署表示，經警方搜索，並沒有在國防部發現像是炸彈的物品，而根據發文者的IP地址鎖定嫌犯身份，並於其家中將他逮捕。

不只國防部！ 大型企業也收炸彈威脅

除了國防部外，昨日21時51分左右，也有人在Kakao客戶中心網頁發出「在公司總部大樓設置了高能炸彈」的留言，Kaokao於今日上午10時41分左右報警，發文者還稱自己是南韓總統李在明，恐嚇炸彈將於今日引爆。

南韓警方表示，該貼文的IP位置在義大利，發文者疑似用VPN來轉發文，綜合各項考量，該貼文的虛假可能性極大，因此警方沒有派特種警察部隊開展搜查，而是加大了對Kakao總部大樓周圍的巡邏防控力度。

南韓近期出現許多炸彈威脅，Naver、KT及三星電子等韓國大型企業也在近期收到了類似的威脅，目前警方正積極調查中。

