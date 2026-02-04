南韓在野黨質疑酷澎已成美韓貿易爭議點 總理室：非事實

南韓國務總理金民錫（中後）1月25日在華盛頓與美國副總統范斯（中）會面。（取自南韓國務調整室‧國務總理秘書室）



針對華爾街日報1月27日報導，美國副總統范斯在與南韓國務總理金民錫時，警告其不要制裁包括酷澎在內的美國科技公司，暗示這可能導致美韓關稅協議破裂一事，南韓總理辦公室4日表示：「這並非事實。」

（前情提要：WSJ揭范斯曾警告南韓總理勿制裁酷澎等美企 暗示可能加徵關稅）

在野黨魁提范斯施壓 南韓總理室否認

綜合東亞日報等韓媒報導，總理辦公室在新聞稿中表示：「范斯（JD Vance）副總統在1月23日與金總理會談時，是在尊重南韓法律制度的前提下，以禮貌的語氣詢問了有關酷澎（Coupang）的問題，並在聽取金總理的說明後，已對相關情況有所理解。」

此聲明是在南韓在野黨「國民力量」代表張東赫在國會黨魁演說時，張東赫引述華爾街日報的報導，「美國副總統范斯向金總理追問酷澎事件」，並質疑金民錫後發出的。張東赫批評：「酷澎事件已經超越了單一公司的問題層次，成為了貿易摩擦的導火線」、「雖然（政府）以國會批准延宕作為理由，但大家都知道事情並非僅此而已。」

總理辦公室反駁：「將酷澎問題描述為韓美貿易談判的導火線，並非事實且極易誤導民眾。該發言不僅與事實不符，外交層次上也對韓美關係毫無幫助，是一種不恰當的表達。」

金民錫上月解釋 稱范斯表示理解

金民錫1月23日結束訪美行程返回南韓後向記者表示：「雙方就酷澎相關問題進行了問答」，他稱范斯提到「我理解美國企業酷澎在南韓不同制度環境下所面臨的情況，具體是哪些方面有問題？」

金民錫稱，他向范斯解釋了酷澎外洩國民個資後的通報延遲問題，以及該公司近期針對總統與總理的無根據指控等案例。金民錫提出相關資料，說明自己並未直接點名酷澎，但發言內容遭到扭曲傳播，范斯表達的是「在南韓制度下，應該存在法律層面的問題」，也對情況表示理解，但有要求「妥善處理此事，避免其升溫影響韓美關係」。

