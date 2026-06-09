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南韓日前舉行地方公職人員選舉，卻驚傳多處投票所出現「選票不足」的離譜狀況，引發民眾大規模抗議。南韓檢方與警方週二宣布成立聯合調查總部，針對這起損害選民權益的重大疏失展開徹查。

根據韓聯社（Yonhap）報導，南韓於6月3日舉行全國地方選舉，選出市長、地方政府官員及議會成員。然而，全國共有50個投票所發生選票短缺的空前狀況，其中光是首爾市就有超過30處受影響。這起事件不僅讓選務機關顏面盡失，更引發數千名選民上街抗議，要求查明真相。

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南韓大檢察廳週二表示，檢警已達成協議，將成立聯合調查總部，迅速且徹底地釐清事實。首爾東部地方法院也已下令保全相關證據，包括投票箱及監視器（CCTV）畫面，以確保調查順利進行。南韓中央選舉管理委員會（NEC）委員長已於上週五引咎辭職，但仍難平息外界怒火。

這次選舉是總統 Lee Jae Myung 就職一年後的首場全國性投票。雖然執政黨在多項重要選戰中獲勝，卻在關鍵的首爾市長選舉中敗給保守派在野黨。選委會解釋稱，是因為誤判投票率才導致選票供應不足，但此說法遭到各界質疑。Lee Jae Myung 週一對此表示，選民因沒票可投而無法行使權利，簡直令人難以想像，對國民造成了巨大衝擊。

分析家指出，南韓中央選舉管理委員會作為憲法機關，長期以來缺乏外部監督，內部紀律與審查機制顯然存在漏洞。目前已有約一萬名群眾聚集在首爾的體育館外示威，部分人士甚至要求重新投票，以維護民主程序的公正性。

原文出處：南韓地方選舉爆發「選票荒」引發示威 檢警聯手徹查是否影響民主權利

本文由AI協作，經編輯審核後發布