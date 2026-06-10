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即時中心／林韋慈報導

根據南韓中央選舉管理委員會（NEC）9日公布最新資料顯示，6月3日舉行的第9屆全國同時地方選舉中，全國91處投票所共短缺7194張選票，其中首爾市短缺情形最為嚴重，高達4206張。此外，全國共有26處投票所因選票不足一度暫停投票。選舉當天，許多選民排隊數小時仍無法投票，引發強烈民怨。南韓多所頂尖大學的學生會於今（10）日發起聯合聲明，認為國家機關侵犯了公民的參政權。

9日最新數據選票短缺7194張 選管會認印票不足

事發後，數百至數千名民眾連續多日在首爾蠶室一處計票設施外集會抗議，高呼「重新選舉」，至今抗議仍未平息。根據《韓聯社》等韓國媒體報導，中央選舉管理委員會最初於5日公布50處投票所短缺4726張選票，9日最新數據較先前增加約0.5倍。選管會事後承認，選票印製數量係參考過去投票率，以選民總數約73%估算印製，導致投票率高於預期時出現短缺。

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南韓總統李在明7日對此事表達深切遺憾，並下令檢察機關與警方成立聯合調查小組，全面徹查選票印製、分配、配送及管理過程，追究相關責任。中央選舉管理委員會主委已引咎辭職，選管會也表示將成立外部專家主導的真相調查委員會，預計近期公布詳細調查結果。

快新聞／南韓地方選舉爆選票短缺7194張！首爾最嚴重 大學生會串聯要求重選

南韓3日地方選舉因選票不足，爆發嚴重爭議。（圖／美聯社提供）

南韓大學學生會聯合發聲 痛批侵害參政權

此事也引發青年世代不滿，延世大學與南韓多所頂尖大學的學生會於今（10）日發起聯合抗議與聲明，強烈譴責6月3日南韓地方選舉發生的「選票短缺」嚴重疏失，認為國家機關侵犯了公民的參政權，要求徹查原因、追究責任，並在校內設立投票箱以收集學生的抗議留言。

部分學生團體與民眾更要求重新投票，但選管委表示相關情況不符合重新選舉法定要件。根據南韓選舉法，若要推翻選舉結果並重新投票，須先向中央選委會提出請願，遭駁回後可向法院提起訴訟。在野黨「國民力量」及小黨「改革新黨」（New Reform Party）均表示有意提出請願或要求特檢介入，主張部分選舉結果無效。

原文出處：快新聞／南韓地方選舉爆選票短缺7194張！首爾最嚴重 大學生會串聯要求重選

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