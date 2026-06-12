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南韓地方選舉驚傳「選票荒」，全韓超過90個投票所因選票用罄，導致大批選民無法投票，引發自2024年戒嚴危機以來最大規模的政治抗爭。數萬名憤怒群眾走上街頭要求重新選舉，不僅迫使選委會主席辭職，也讓執政黨的領先優勢幾乎消失。

許多選民前往投票時，驚覺投票所選票早已發完，原本簡單的投票變成數小時的等待與爭執。這場混亂波及全韓多個站點，憤怒的選民與警方發生肢體衝突，選舉舞弊的陰謀論隨之四起。南韓總統 Lee Jae-myung 已下令徹查，並承諾全面改革選舉流程。

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爭議爆發後，首爾體育場外每日聚集高達4萬名群眾，高舉「重新選舉」標語。許多首次參與抗爭的年輕人與上班族表示，選票短缺嚴重踐踏了公民的基本權利。儘管南韓中央選舉管理委員會（NEC）前主席 Rho Tae-ak 已引咎辭職，但仍難平息民怨。

根據路透社（Reuters）報導，這次「選票荒」源於選委會的決策失誤。過去地方選舉通常準備60%的選票，但今年選委會為減少浪費及避免剩餘選票引發舞弊質疑，竟將印刷比例降至50%，導致保守派票倉等地區出現嚴重短缺。

民調顯示，執政黨共同民主黨（DP）原本大幅領先的優勢，在選後已縮減至不到1%。儘管在野黨國民力量（PPP）強烈要求重新大選，但現行法律並未將「選票短缺」列為重選條件，這場民主危機恐將持續延燒。

原文出處：南韓地方選舉爆「選票荒」！數萬人上街怒吼護民主 執政黨支持度重挫

本文由AI協作，經編輯審核後發布