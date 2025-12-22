南韓外交官秘訪俄 促重視平壤核武議題

記者潘紀加／綜合報導

南韓「韓聯社」22日報導，南韓近日派遣外交部官員赴俄羅斯舉行秘密會議，針對北韓核武議題交換意見，並敦促莫斯科當局重視相關議題，協助維繫東北亞局勢穩定；儘管俄方予以否認，但這項消息仍引發各界關注。

報導引述南韓外交部匿名官員說法，指出南韓外交部負責北韓核武事務的官員，於近日秘密訪問莫斯科，會晤多名負責相關事務的俄國官員，討論北韓核武議題。這也是雙方繼2024年10月針對北韓派兵援俄議題舉行會議，以及今年9月雙方外長會晤後，再度進行外交會談。不過，俄國外交部發言人沙卡洛娃隨後發表聲明反駁，強調並未與韓方進行任何協商，還高調聲稱俄國與北韓「立場一致」，並不存在「北韓核武問題」。

報導分析，自烏俄戰爭爆發以來，南韓和俄國關係陷入僵局，儘管俄國否認此次會談，不過由韓俄外長曾於今年9月會晤一事觀之，凸顯南韓仍將尋求與俄國外交對話，敦促北韓重返核談判，降低朝鮮半島緊張局勢。

消息指出南韓外交官近日赴俄，敦促莫斯科當局關注北韓核武議題。圖為北韓「火星20型」固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）。（達志影像／美聯社資料照片）