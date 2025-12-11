南韓大咖演員被丟丟妹嚇到 「聽到0整型」還是現場給意見

温昇豪監製主演的《整形過後》近日積極做宣傳，他帶著韓星李廷鎮體驗台灣的直播叫賣文化，特別上丟丟妹的海鮮直播，李廷鎮毫無偶包，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上，逐字喊出台味叫賣台詞：「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟。

温昇豪、李廷鎮一起上丟丟妹的直播。（圖／六魚文創）

劇中温昇豪和李廷鎮飾演整形醫生，丟丟妹公開自己懷孕時胖到92公斤的全身照，問兩人自己是否有整形，李廷鎮看到對比後驚呆表示，「妳真的做得很完美欸！」丟丟妹立刻澄清：「我完全原裝！」不過李廷鎮還是給了一些意見，「從肉毒、雷射開始，皮膚彈性會更好。」讓丟丟妹笑喊：「今天真的是上了一課！」

廣告 廣告

直播中，李廷鎮大秀身手，煮了韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，再加入兩包泡麵，他強調滾煮4分鐘是靈魂關鍵，最後再撒上蔥花，丟丟妹喝了一口直喊非常鮮甜。温昇豪見狀也煮了一道台式海鮮粥，他的手腳俐落，李廷鎮吃完都點頭：「這超適合當下酒菜！」丟丟妹更笑說：「第一次遇到小幫手一直吃，還現場續碗的！」

下播後，李廷鎮表示，這是他首次體驗台灣直播，讓他目瞪口呆，「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜。」