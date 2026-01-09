南韓大咖演員齊聚！李政宰、鄭雨盛捧遺照 薛景求、朱智勳抬棺送安聖基最後一程

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

南韓影帝安聖基因噎到送醫，不幸於本月5日逝世，享壽74歲，消息震驚南韓演藝圈，安聖基於今（9）日上午出殯，由李政宰、鄭雨盛捧遺照，影帝薛景求、朱智勳、趙祐鎮等人抬棺，齊聚送這位傳奇演員最後一程。

安聖基於今（9）日上午出殯，由李政宰、鄭雨盛捧遺照與勳章。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

實力派影帝安聖基今日上午舉辦告別式、出殯，幾乎半個娛樂圈的演員都到場送別，由薛景求、朱智勳、趙祐鎮、朴海日、劉智泰、朴哲民共6人抬棺，鄭雨盛、李政宰則走在最前方，分別捧著遺照與勳章，讓安聖基最後一程走得體面有尊嚴。

南韓影壇痛失巨擘，安聖基身為家戶喻曉的「國民影帝」，除了影帝級的演員為他抬棺，玄彬也在最後方紅著眼眶送別，歌手Bada掉著眼淚、雙手合十默默祈禱，眾多後輩與影壇同僚齊聚一堂，向這位一生奉獻給表演藝術的傳奇致上最後敬意，送他走完人生最後路程。

玄彬也在最後方紅著眼眶送別安聖基。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

歌手Bada掉著眼淚、雙手合十默默祈禱。（圖／翻攝自iMBC YouTube）

