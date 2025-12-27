南韓大咖男歌手認「輪姦醉女」 下場慘了

（記者周德瑄／綜合報導）前NCT成員泰一涉嫌與友人集體性侵外籍女子，上訴案今日遭駁回，判處三年六個月有期徒刑定讞。這名男星去年在首爾梨泰院酒吧與受害者飲酒後，趁對方酒醉強行帶回家並實施輪流性侵，惡劣行徑導致他遭SM娛樂開除。儘管泰一在庭上坦承所有犯行並表達深刻悔意，南韓大法院仍裁定維持原判，三年六個月徒刑確定執行。

圖／前NCT成員泰一涉嫌集體性侵酒醉女子，今日遭判刑三年六個月定讞。（翻攝自Instagram mo.on_air ）

根據案件調查顯示，泰一去年六月凌晨與兩名共犯友人在梨泰院一處酒吧與被害女性相識，隨後將其載往其中一人的住處，並趁被害人因酒醉失去意識時下手。案發後，三人曾試圖串供以規避法律責任，但最終為了拼減刑而選擇自首並與被害女子達成和解。此事件爆發後震驚國際演藝圈，其所屬經紀公司SM娛樂也隨即解除合約，徹底重創其演藝生涯。

廣告 廣告

泰一在出庭受審時提到，自從被公司開除後，目前僅靠兼職打工維持生計。他在最後陳述中表示，對於給被害人造成的巨大創傷感到極度後悔與抱歉，希望能獲得法律寬恕，讓他有機會重新活過並回饋社會。然而法律不容侵犯，歷經一審與二審判決後，大法院今日決定不受理其上訴。

除了三年六個月的牢獄之災，法院也下令泰一與兩名共犯必須接受四十小時的性暴力治療課程，並嚴格限制其在未來五年內不得於兒童、青少年及身心障礙相關機構任職。這場延燒超過一年的集體性侵案，隨著最高法院的判決生效而正式畫下句點。

更多引新聞報導

八點檔女星年末突送醫開刀 驚險過程全揭露

別再照抄降血糖偏方！醫師表示：這三招可能把血糖往上推

