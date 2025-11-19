南韓大型客輪觸礁！267人待救援 李在明： 務必救出船上所有人

南韓總統李在明。（圖／美聯社）





南韓全羅南道新安郡長山島附近海域於今（19）日晚間發生一起重大意外。一艘載有267名乘客和船員的大型客輪這艘客輪從濟州島出發，預計駛往木浦港口，未料竟在行駛期間，發生觸礁擱淺，使客輪動彈不得。對此，南韓總統李在明已經下令，務必要救出船上所有人。

根據《韓聯社》報導，事件發生於當地時間20時17分左右，一艘重達2萬6,546噸級的客輪「Queen Jenubia2號」正從濟州島出發，預計駛往木浦港口，怎料卻因不明原因，造成觸礁擱淺，而該客輪載有246名乘客與21名船員，目前有5人輕傷，其餘無人員傷亡。

南韓海岸警衛隊接獲通報後，已派遣多艘警備艇與救難船艇前往現場，展開大規模救援行動。為確保所有乘客安全，海警隊出動了2艘艦艇，以及1艘沿岸救難艇協助上岸，現正陸續將受困乘客轉送至木浦海警專用碼頭。

得知事故消息後，人在阿拉伯聯合大公國（UAE）進行國賓訪問的南韓總統李在明下令，要求相關單位「迅速處理事故，確保無人員傷亡，並即時公開救援進度，讓國民安心」。至於詳細事發原因，仍有待進一步調查釐清。

