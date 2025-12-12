南韓大學入學考出現「怪物級」試題 負責人引咎下台

在南韓，大學入學考試被廣泛視為通往頂尖大學、高收入地位甚至理想婚姻的敲門磚，因此備受重視。但這回的英語考科卻出現題目太過艱難的情況，大考負責人因此在10日請辭下台。

法新社今天(12日)報導，南韓11月13日舉行全國大學入學考試。考試結果於日前公布，英文考科僅約3%考生獲得最高級分，是自2018年該科目採取絕對評分制以來，比例最低的一次。

報導指出，學生必須在70分鐘內完成45道題目，其中一道飽受批評的試題要求學生評斷政治哲學家康德(Immanuel Kant)和霍布斯(Thomas Hobbes)，並針對兩人對法治的看法進行分析。

另一道題目要求學生思考時間與時鐘的本質，還有一道題目詢問學生關於電玩遊戲中虛擬角色的存在概念。

這些題目艱難的程度引來社會強烈反彈。為此，南韓教育課程評價院院長吳承傑(Oh Seung-keol)10日向考生與家長道歉，對於「英語科試題未能與評分原則保持一致，深感責任重大」，決定辭去職務。

南韓青少年罹患憂鬱症、死於自殺的比例全球名列前茅，高度競爭的教育體制被懷疑是導致年輕人走上絕路的原因之一，引起社會高度重視。南韓國會本月稍早已批准一項法律修正案，禁止私立英語幼兒園舉辦入學考試。(編輯：許嘉芫)