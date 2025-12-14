南韓大學入學考英文太難惹議！考試機構負責人請辭

南韓大學入學考試「修能」（Suneung）今年因英文科試題過於艱澀引發爭議，負責出題的南韓課程評價院院長吳承傑（Oh Seung-keol）為此請辭，並向考生及家長致歉。

南韓大學入學考試英文科題目過難引爭議。 （示意圖／unsplash）

《太陽報》12日報導，修能考試每年11月舉行，是南韓學生進入頂尖大學的關鍵門檻，這場長達8小時的馬拉松式測驗涵蓋韓文、數學、英文、社會及自然科學等科目，考生需在各科目中回答約200道題目。這場考試被視為社會流動、經濟保障甚至美滿婚姻的通道，許多學生從幼年就開始準備，有些孩童4歲起就被送往補習班。

廣告 廣告

今年英文科考試引發大規模反彈，考生需在70分鐘內完成45道題目，但題目設計被批評過於混亂。數據顯示，今年僅3%考生在英文科獲得最高等級，相較去年的6%大幅下滑，創下2018年英文科改採絕對評分制以來的最低紀錄。

南韓大學入學考試英文科題目過難引爭議。 （示意圖／unsplash）

吳承傑在辭職聲明中坦承，儘管經過多輪編輯，試題難度仍「不適當」，他為「造成考生和家長的擔憂，以及在大學入學考試過程中引發的混亂」道歉。南韓課程評價院也另行發布道歉聲明，表示「嚴肅看待未能達到適當難度水準，以及減輕學生學業負擔目標的批評」。

南韓社會對修能考試極度重視，考試當天全國航班會在英文聽力測驗時段停飛35分鐘，以消除任何潛在噪音干擾。然而，這種超高競爭的教育體制也被部分歸咎於南韓青少年憂鬱症和自殺率位居全球前列的原因。

英語教授鄭采寬（Jung Chae-kwan）接受《BBC》訪問時表示，稱這次英文考試「不可能」並不正確，「這些文本不見得不可能，但確實令人抓狂地混亂。」他指出，「老師最後只能訓練學生應試技巧，而非真正教英文，如果知道訣竅，甚至不需要讀完整篇文章就能得分。」

延伸閱讀

繼時代百大影響力人物！黃仁勳再獲金融時報2025年度風雲人物

陸畢業生規模創新高！憂AI取代就業 學者：非全貌不用悲觀

美勞動力嚴重短缺！摩根大通：或成國家安全最大威脅