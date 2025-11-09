南韓大學名校首次拒收學生 「霸凌黑歷史」成落榜關鍵

南韓首爾大學首次以「暴力紀錄」為由，拒絕申請者入學資格。圖為首爾大學醫學院。 圖 : 翻攝自X帳號@snuh_official

[Newtalk新聞] 南韓頂尖大學日前首度拒收有校園霸凌前科的申請者，引發全國熱議。《中央日報》與《印度時報》報導指出，首爾大學去年首度以「過往校園暴力紀錄」為由，拒絕錄取兩名成績優異的申請人，成為南韓高等教育體系首次明確以品格因素影響入學資格的案例。

據報導，這兩名申請者雖在「大學學業能力測驗」（CSAT）中成績亮眼，但因在國中、高中階段曾遭記錄校園暴力事件，最終遭到首爾大學拒絕錄取。包括釜山大、全北大、江原大、慶北大與慶尚大等國立大學也出現類似情況，合計共有45名學生因此失去入學資格。其中，慶北大拒收人數最多，高達22人；釜山大共有8人被拒，江原大與全北大各有5人。

據報導，自2014學年度起，首爾大已規定，曾受轉學或退學等嚴重校園霸凌處分的考生，其CSAT分數將被扣減最多兩分。《印度時報》指出，南韓的大學招生主要分為「提前招生」（考量校內成績與面試）與「一般招生」（依CSAT分數錄取）兩種，而各校對霸凌紀錄的懲處幅度不一，例如慶北大對輕微處分扣10分、中等程度扣50分、嚴重違規則扣150分。

不過，包括全南大、濟州大、中南大與忠北大在內的4所大學，去年未依此標準拒收任何學生，原因是其僅在特定招生管道（如體育特長生）中考量校園暴力紀錄。

這項「品格導向錄取」政策的擴大，源於2023年震撼南韓社會的「檢察官之子事件」。當時，被任命為國家調查局長的前檢察官鄭順信（Chung Sun-sin）之子，曾因霸凌同學遭強制轉學，仍以僅兩分扣減成績考入首爾大，引發輿論強烈反彈。教育部隨後宣布，自2025學年度起，全韓國所有大學都必須強制扣減有霸凌紀錄學生的入學評分。

然而《中央日報》指出，新政策也帶來副作用，愈來愈多遭指控霸凌的學生聘請律師，提起行政訴訟挑戰校方處分。報導引述專家警告，部分律師事務所甚至以此為商機，導致校園暴力爭議法律化、商業化，反而使校園氛圍惡化。

