南韓大學聯考今登場！為讓55萬考生不受干擾，政府下令「天空保持安靜」35分鐘

破百航班暫時停飛、股市延後一小時開盤、多種企業推遲上班避免道路壅塞，這些「特殊狀況」同時出現在13日南韓各地，做出這麼多「讓步」，都是為了讓55萬名考生，能夠順利參與和完成年度大事：大學入學考試（Suneung）。

這場在韓國被稱為「修能」的考試，正式名稱是大學修學能力試驗，由六大部分組成：國語（韓語）、數學、英語、韓國史、探究（社會、科學、職業探究）、第二外國語／漢文。對於想要進入頂尖大學的高三畢業生，這場考試至關重要，甚至被視為跨越階級、改善經濟、甚至獲得良好婚姻的門檻。

由於利害關係重大，在數十萬名緊張的考生告別父母，迎接他們青少年時期「最重要一天」這一刻，不只當事人擔憂焦慮、就連南韓中央和地方各級政府都不敢掉以輕心，所以才出現前面提及的航班暫時禁飛，以及延後開盤等特別措施。

引述《韓國先驅報》報導，為了確保當英語聽力測試進行期間，各地學校環境不受外來噪音干擾，南韓交通部實施長達35分鐘的全國禁飛命令，從下午1時05分開始、一直延續到40分，共計140個航班受影響（包含75個國際航班）。

南韓大學入學考試13日登場，今年共有55萬學生參加。（美聯社）

甚至還有多個銀行、公家機關與財團要求員工，13日早上延後一小時進公司，只為了降低各主要道路塞車的可能，畢竟每年大考當天，總會出現由警察護送遲到考生，壓線進入考場的畫面。

根據教育部統計，今年（2025）共有超過55萬名學生，註冊參加考試，也是近7年來最多人的一屆。

一位18歲的考生金旼載（Kim Min-jae，音譯）走進考場前對外媒表示，雖然自己真的非常緊張，但已經準備很多，「我會盡我所能應試。」他還打趣說到，早上離開家裡時，父母比自己還緊張，不斷重複檢查、確認他真的帶齊所有必要的東西和證件。

考前習俗與迷信

首爾龍山高中考場外一大早就聚集大量媒體和交通警察，人群中還有不少年輕學生，他們高舉鼓舞人心的標語、高喊口號，一起幫學長姐們加油打氣。

與台灣一樣，韓國大學考試也存在許多文化禁忌，其中最知名的一項，就是不能碰海帶湯。所有考生當天午餐，必須避免喝海帶湯，因為傳統上認為、海帶入口的滑溜感，會讓學生在考試中「失足」。

南韓大學入學考試13日登場，大批家長在考試期間前往佛寺替孩子祈福。（美聯社）

而在大考當天，除了考生本人面臨巨大壓力外，陪同的父母親也相當忙碌，除了替孩子打點一切，或是送他到考場，事後還會前往教堂或佛寺，為孩子祈求好成績。

不過，今年的南韓大學入學考試出現新變革，第一次強制納入校園霸凌紀錄，韓國所有四年制大學在2026招生期間，必須同時考慮學生、是否存在校園暴力（霸凌）記錄，這在過去長時間只被當成參考建議，今年是第一次轉變成強制條件。

根據國會議員姜敬淑（Kang Kyung-sook）的資料，在去年招生期間，已有10所南韓國立大學，因涉及校園暴力的紀錄、進而拒絕45名學生的申請，藉此給予施暴者壓力與震懾。

