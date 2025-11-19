南韓大推醫療觀光 外國觀光客搶進皮膚科診所美麗升級

南韓醫療觀光熱度飆升！最新統計顯示，醫美與皮膚科需求在15年間暴增超過百倍。今年外國人醫療消費額超過1兆韓元，年增近七成。隨著中國團客免簽政策上路，赴韓變美的醫療旅遊更加火熱，帶動住宿、餐飲與購物商機。南韓政府也趁先前APEC峰會期間，推廣韓系美妝，積極搶攻全球市場。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

外國觀光客湧進南韓皮膚科與醫美診所，只為享受免稅優惠與高效率療程。社群上一波「來到韓國就會變漂亮」挑戰迅速竄紅，旅行＋變美成為全球新風潮，不少人甚至因為一句網友推薦，立刻訂機票飛往韓國。

美國遊客分享，她是在論壇上看到關於「韓國美容」與「亞洲醫美」的討論，尤其是TikTok網紅的踩點影片最具號召力，讓她決定親自來一趟「變美之旅」。

今年韓國醫療觀光交出亮眼成績。統計顯示，二〇二四年赴韓接受治療的外國患者人數首次突破一百萬，其中到南韓皮膚科就診的外國人更在十五年間暴增一一七倍。外國人醫療消費額更超過一兆韓元，較去年激增六七‧九％。隨著南韓開放中國大陸團客免簽入境，來自中國的醫美觀光更是明顯升溫。

美妝網紅李珠莉表示，最新一波入境潮中，為「微整形」或「皮膚管理」特地飛來韓國的外國人相當多。加上免簽政策鬆綁，她直言：「最近中國人真的來得很多。」

專家分析，以醫美為目的的遊客多半會在韓國停留較長時間，住宿、餐飲、購物等相關消費自然增加，使醫美觀光成為南韓觀光產業的強力引擎。

南韓政府近期更趁著APEC峰會，打造K-Beauty體驗空間，讓各國代表與網紅親自試用韓系品牌產品，強力把「韓式美容」推上國際舞台。

一名墨西哥與會者驚喜表示，體驗過程令人印象深刻。「所有化妝品的色號都很完美，AI替我選出的顏色根本就是量身打造。」

南韓美妝大廠也展現科技實力，推出能分析膚色的AI儀器，從多達二〇五種粉底色號與三一七款口紅顏色中，挑出最適合使用者的組合。AI選定後，再由色彩調製管理師與機器共同完成客製化產品。

愛茉莉聖水經紀人孫智妍表示，現在K-Beauty提供的服務愈來愈多元，技術力也持續讓外國客人驚呼「不愧是K-Beauty」。

現場同時提供AI風格設計髮型、專業彩妝服務、美容護理與頭部SPA等體驗，連臉部辨識診斷膚況與皮膚手術諮詢，都受到國際嘉賓一致好評。

一名泰國與會者直言：「我們在這裡真正感受到什麼是K-文化。」

這股美麗旋風也在國際政治圈掀起話題。隨美國總統川普訪韓的白宮發言人李威特，就在社群平台大方曬出她在韓國美妝店血拚的戰利品，引發討論。

南韓化妝品出口同樣傳來捷報。二〇二四年前三季出口額達八五‧二億美元，年增超過十五％，市場占比方面，美國以一九‧七％居冠，其次是中國大陸一八‧五％、日本九‧七％。業界認為，南韓供應鏈在研發與新品上市速度上具明顯優勢，隨著第四季旺季啟動，二〇二五年化妝品出口有望再寫新高紀錄。

