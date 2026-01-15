南韓天團BTS11月高雄開唱 觀光局施鐵腕防旅宿業哄抬房價

高雄市政府觀光局派員前往飯店稽查房價，業者符合規定。（圖：高雄市觀光局提供）

南韓天團BTS（防彈少年團）11月將在高雄世運主場館舉辦演唱會，訊息一公佈，就有不少粉絲準備訂飯店和旅館，卻傳出疑似有訂房平台通知旅宿業者聯合哄抬房價；對此，高雄市觀光局表示，接獲民眾舉報後，已經展開蒐證與調查，一旦查獲哄抬房價，將採取「房間逐間開罰」的方式，加重罰款。（溫蘭魁報導）

南韓天團BTS（防彈少年團）11月要在高雄世運主場館開演唱會的訊息才公佈，就傳出疑似有訂房平台通知高雄的旅宿和飯店「關房漲價」，甚至把對話發到網路社群媒體，被眼明手快的民眾截圖貼到網路上，「關房漲價」一事也因此炸鍋。

高雄市政府觀光局副局長劉秀英說，觀光局接獲檢舉後，立即展開蒐證與調查，這兩天派稽查人員到幾家星級飯店稽查，可能是距離11月的演唱會還有一段時間，目前並未發現有房價漲價的情形，另外，旅宿業者如果在旅客住宿前，已經預收訂金或確認訂房，應該依約定內容保留房間，違者可處1至5萬元罰款：「觀光局持續鐵腕嚴格執法，並採取『房間逐間開罰』方式加重罰鍰。」

觀光局表示，觀光局自114年至今共執行512次旅宿稽查，其中345次是針對旅館房價的部分，呼籲業者不要趁機哄抬房價，以免傷害高雄市的觀光形象、影響消費者和歌迷粉絲權益。