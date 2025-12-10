南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了

即時中心／高睿鴻報導

迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。

亞東太平洋司副司長劉昆豪昨天說明，因國名標註等不友善事件，外交部已全面重新檢視與南韓政府的關係；甚至，還同時關注貿易逆差等問題。他說，我方雖珍視台韓數十年情誼，但我政府近期除了對「電子入境卡」不當稱呼的問題表達關切、並要求以最快速度改正；外交部同時也註記兩國之間，貿易方面存在巨額逆差等情形。

劉昆豪表示，上述情事顯示，兩國關係有不對等之處；因此也提到，外交部已全面重新檢視與韓國政府的關係，並正在研擬可行的因應方案，「深信韓方已充分理解我方訴求及立場」。

外交部次長陳明祺。（圖／民視新聞）

陳明祺今早受訪時坦言，我方確實希望南韓不要這樣做，也已經多次溝通，之後會持續表達意見。陳明祺也說，藉此事件，同樣必須向南韓提醒，我們的雙邊關係本來非常緊密，尤其貿易方面；然而，韓方卻對我國有大量的貿易審查，這樣的不友善行為，實在不是太好的舉動。

因此陳明祺表示，針對上述這些情勢，外交部將持續與韓方溝通。他也澄清說，針對「全面檢視與韓方的關係」此說法，外交部只是強調，目前的雙邊關係仍非常重要、非常緊密，希望韓方能夠珍視；而非眼下就要借助特別的手段，處理當前台韓關係。他強調，無論在安全、經濟、貿易等領域，台韓的關係都很重要，希望韓方能正視這一點。

