南韓女偶像公開出櫃5年 突閃婚小2歲男歌手

南韓選秀節目《偶像學校》的成員慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）在2019年公開承認自己是雙性戀，不過隔年就與女友分手，但近日她公布了婚訊，結婚對象是比她小兩歲的男歌手金藝勳（김예훈）。

慎惠彬介紹自己與另一半的相識過程，她表示，在她擁有信仰以後，在上帝的引領下找到了想要共度一生的人。慎惠彬提到另一半「他跟我有相同的信仰，真誠地珍惜我」字字句句中洋溢著浪漫與幸福，她也提到自己預計在2月完婚，之後會繼續作為一名透過音樂、繪畫為世界帶來正面影響的藝術家。

南韓社會風氣較為保守，慎惠彬公開性向時遭受許多攻擊，在蒐尋引擎入口網站Naver上火力尤其激烈，許多人批評她「從什麼時候開始同性戀是值得支持的事啊，這世界瘋了吧」、「對正在成長的青少年造成性別認同上的混亂，這種事絕對不能支持」，但她並未因此退縮或是轉為低調，反而高調護女友表示女友並非演藝圈內人，希望大家對圈外人停止攻擊，不然她將會對謾罵者採取法律行動。慎惠彬當時直言她出櫃只是因為她愛、她光明正大的愛，不是要吸引人注意，並不會有人為博眼球隨便出櫃，她也強調這不是一件錯誤的事情。



