南韓女大生木工坊上課「遭運轉銳利鋸片削臉+割頸」搶救2小時身亡

國際中心／綜合報導

南韓女大生臉部及頸部遭鋸子割傷，送醫不治。（示意圖／翻攝自Pixabay）

南韓釜山發生一起駭人的死亡事件。一名年約20多歲的女大生日前在一間木工坊進行作業期間，臉和脖子卻遭鋸子割傷，緊急送醫搶救依舊宣告不治。

根據綜合韓媒報導，該起事件發生於昨（1）日，當地警方於當天下午13時37分接獲報案，指一名女大學生在釜山鎮區的一家木工坊上課時，突然因不明原因，臉部及頸部遭運轉中的銳利鋸片割到，隨即派員前往救援。

醫療救護人員到場時，驚見該名女大生傷勢非常嚴重，緊急將人送往附近醫院救治，院方雖極力搶救，但該名女大生仍於當天下午15時40分許，傷重不治。

報導指出，該間工坊以進行木材加工作業為主，而當地警方也已介入調查，除了詢問工坊管理者及現場目擊者，以釐清確切案件發生經過及原因外，同時也要清查工坊是否有安全上的疏失。

