南韓女星「被打瘀青照」曝！她控前男友：掐脖、監禁

29歲的韓國嘻哈女歌手Jvcki Wai透過個人IG公開指控前男友製作人Vangdale施暴，指控包括軟禁、搶手機等，她還曬出多處瘀青照，坦言受傷後兩週無法外出。經紀公司AOMG於15日證實此事件，表示已將藝人遭受暴力的事實交由法律處理，且案件現已進入司法審理階段，並呼籲大眾節制臆測，避免造成藝人承受二次傷害。





南韓嘻哈女歌手Jvcki Wai指控前男友施暴，發出多篇限時動態與瘀青照。

她對於網友質疑做出回應。

南韓嘻哈女歌手Jvcki Wai於12日在個人IG上發出多篇限時動態，其中一則是與公司的聊天對話紀錄，她傳了3張不同部位的瘀青照，並表示因此無法進行原定的Rap House演出，且「2週都不能出門」。她對此說明，「有人問我為什麼要上傳到快拍裝受害者的，剛才一個小時之間，他一直來敲我的家門，按密碼，被打的那天也不讓我出家門，想要完全分手的話，只有這個辦法了，上傳之後就不聯繫我了呢，給大家造成不便的話， 真的很抱歉」，並補充「感謝在我發專輯時説明我的KC的各位，因為不想妨礙大家，所以一直閉口不談，所以也請不要因為這次的事，牽連到其他KC的藝人或公司」。

Vangdale對於女方指控皆全盤否認，後來女方發出的佐證，再度讓他被網友質疑。

男方狂打女生電話、按門鈴等行為，都遭到女方曝光。

她之後又發了一張疑似是男方傳的電子郵件、語音訊息作為佐證，裡面寫到「親愛的，對不起、我錯了，我會改進的，請原諒我」，下方文字表示「說了這些之後，還不給我開門」，因此罵她一句髒話（욕박음，指被罵髒話）。然而，Vangdale透過網路反駁相關指控，還以不雅言詞否認施暴，稱受到攻擊的是自己，還直言「不了解事實就妄下定論」，再度掀起網友熱議。Vangdale是KC Label旗下的核心成員，他與嘻哈女歌手Jvcki Wai在今年（2025年）2月合作發行單曲〈Spoil U〉，更獨自完成了Jvcki Wai於7月發行之正規專輯《MOLLAK》的全部歌曲製作。Vangdale同時也是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的重要成員，其專業能力備受肯定，曾獲頒「韓國嘻哈大獎 2025」的年度製作人殊榮。

Jvcki Wai公司15日發出聲明，「這是Jvcki Wai所屬經紀公司AOMG針對相關事件發表的官方立場聲明，以下是AOMG官方立場全文。大家好。我們是AOMG，在此對最近與本公司旗下藝人Jvcki Wai相關的事件表明立場。Jvcki Wai已向公司報告在交往關係中發生的約會暴力受害事實，公司將依據法律程序處理此事件。 我們將藝人的身體和精神安全及恢復視為最優先考量，正在提供包含法律諮詢在內的一切必要支援。目前，該事件正處於依據司法程序進行審查的階段，我們將避免提供可能影響調查和法律判斷的具體內容。因此，請務必認知到散播毫無根據的猜測或未經證實的資訊、以及可能導致二次傷害的行為，可能會對藝人造成更大的傷害。本公司將與藝人一同努力，使其能在安全的環境中進行活動」。

