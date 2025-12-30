南韓奶爸當道！男性育嬰假請假比例創新高

南韓育嬰假使用率創新高！去年休育嬰假的人數突破 20 萬，較前一年增加8千人，其中奶爸比例顯著提升，10個人中就有3人請育嬰假。而過去經常婚後辭職的女性，在南韓政府與企業推動彈性工時與育嬰政策下，職場媽媽就業率再創新高。然而儘管制度改善，年輕世代因為經濟壓力仍對結婚生子卻步。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

能在孩子幼兒時期陪伴成長，是不少父母共同的期待。南韓最新統計顯示，育嬰假的樣貌正在悄悄改變。去年請育嬰假的人數達到20萬6226人，年增約8千人，規模創下歷史新高，其中「奶爸」人數的成長尤為明顯。

根據《YonhapnewsTV》報導，去年請育嬰假的爸爸人數比前一年增加18%，首度突破6萬人大關。男性育嬰假使用者的占比持續攀升，在整體育嬰假族群中，每10人就有3人是爸爸。相對之下，媽媽請育嬰假的人數，已連續兩年出現下滑。

南韓國家數據處社會統計企劃科長金智恩指出，制度調整是關鍵因素之一。她表示：「隨著可領取六個月薪資的『6＋6』育嬰假制度全面上路，爸爸使用育嬰假的誘因明顯增加。由於夫妻依序請假，媽媽使用育嬰假的比例相對減少了一些。」

從整體數據來看，去年新生兒父母的育嬰假使用率達到34.7%，年增1.7個百分點。其中，爸爸育嬰假使用率首次突破一成。年齡分布顯示，請育嬰假的爸爸以35到39歲最多，媽媽則集中在30到34歲。

《YonhapnewsTV》進一步指出，育嬰假的使用時機也呈現性別差異。報導指出：「媽媽多半在孩子剛出生時請育嬰假，爸爸則是在孩子上幼兒園、入學前的階段，請育嬰假的比例最高。」

企業規模同樣影響育嬰假使用情況。統計顯示，約七成請育嬰假的爸爸，以及近六成的媽媽，任職於員工人數300人以上的大型企業。以產業別來看，爸爸多集中在製造業，媽媽則以保健業與社會福利服務業為主。

主播分析指出，職場氛圍也正在改變。《YonhapnewsTV》主播表示：「有了孩子就難以繼續工作的既定印象正在鬆動，有未成年子女的已婚女性雇傭率創下歷史新高，而職涯中斷的比例則降到最低。」

過去，南韓女性婚後生子便退出職場的情況並不少見，如今趨勢明顯反轉。以今年上半年為基準，15到54歲的已婚婦女共有740萬3千人，其中，育有未成年子女的女性雇傭率達到64.3%，一年內上升1.9個百分點，創下統計以來最高紀錄。

南韓國家數據處僱傭統計科長宋俊行指出，這是多重因素交織的結果。他表示：「整體而言，與女性經濟活動參與率上升有關，同時政府在育兒與生育上的政策支援，也產生了綜合性的影響。」

進一步分析顯示，孩子年齡在13到17歲的職場媽媽，雇傭率最高。政府與企業推動的育嬰假、彈性工時等制度，確實讓更多女性得以兼顧家庭與事業。

然而，另一項數據卻揭示了更深層的矛盾。南韓年輕世代對婚姻與生育的態度，反而愈發保守。《YonhapnewsTV》報導指出，國家數據處分析人生週期中婚姻比例最高的年齡，男性為32歲，女性為31歲。但不同世代的差距相當明顯。

報導指出，1983年出生的男性，在32歲時的結婚比例接近五成；而1991年出生的男性，32歲時結婚的比例，卻只剩下四分之一。31歲女性也出現相同趨勢。生育率更在短短八年間腰斬。

統計分析顯示，居住成本高漲、收入成長有限，以及育兒條件壓力，是年輕世代卻步的主因。特別是在房價負擔沉重的首都圈，無論男女，未婚與未生育比例都高於其他地區。

整體來看，政府的育兒與催生政策，確實改善了職場結構與性別分工，但對許多年輕人而言，現實的經濟壓力仍難以忽視。當手頭不夠寬裕，比起組成家庭，先顧好自己的生活，成了更多人的選擇。