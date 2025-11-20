南韓娛樂公司高層涉性侵！完事將醉女扔路邊 害她腦出血失明

南韓知名娛樂公司一名50幾歲男高層，涉嫌性侵一名女子。示意圖／翻攝自photoAC

誇張！南韓知名娛樂公司的一名50幾歲男高層，今年8月時涉嫌在首爾江南區的一條道路上，將一名醉酒女性載上車性侵，隨後將她扔在路邊，讓她坐在電線桿旁後離開現場，當時女子面部受到重傷流血，在1時30分後由路人報警送醫，結果因未能及時治療，導致左眼失明。

綜合南韓媒體報導，一名娛樂公司的50幾歲男高層今年8月在首爾江南區的一條道路上，將一名酒醉無法自己行動的女子載上車，在行駛20分鐘後，在一處巷弄停下對其性侵，這個行為被附近的監視器拍下。在性侵過後，男高層將女子拖至路邊，讓她坐在電線桿旁後離開現場。

在1小時30分鐘後，被路人發現女子面部嚴重受傷並報警，緊急送往醫院治療，醫院診斷為腦出血、顱骨骨折及視神經損傷，由於未能及時治療，導致左眼失明。時隔3個月，警方終於在昨日將男高層以強制猥褻、過失傷害的罪名交由檢方處理。此前，警方曾2度向法院申請逮捕令，但均被法院以「被告並不知曉受害者聯絡方式，再犯風險低」為由駁回。

對此，男高層任職的娛樂公司回應，「案件仍在調查中，將根據審判結果採取相應措施」。事實上，這名男高層2021年1月也涉及性侵案件，被判定對5名素未謀面的女性性侵，判刑2年，其中一名受害者也是因酒醉被強迫。目前今年這起案件已經交由檢方處理，後續將依強制猥褻與過失傷害等罪名起訴。另外，報導披露，這名男高層曾是另一間擁有多名演員公司的CEO，但2023年時以「個人家庭因素」為由離職。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



