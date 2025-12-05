南韓娛樂圈震撼彈！趙震雄遭爆「隱姓埋名」掩蓋性侵偷竊過往 經紀公司發聲

南韓男星趙震雄今（5日）遭韓媒過去曾涉及偷竊、性暴力等案件被送往少年矯正機構，卻為了演藝事業隱瞞過去。資料照。Disney+提供



南韓男星趙震雄今（5日）遭韓媒爆料過去曾涉及偷竊、性暴力等案件被送往少年矯正機構，卻為了演藝事業隱瞞過去，包括改名、隱藏學歷等等，由於他過去演出《Signal信號》、《信徒》都是以正義形象現身，爆料一出引發熱議，所屬經紀公司也回應，目前正在確認爆料內容真偽，釐清後將發表正式立場。

據《Dispatch》報導，趙震雄的本名為「趙元俊」，而現今使用的藝名「趙震雄」則取自其父親之名，連每年慶祝生日的日期都與實際不同。更驚人的是，趙震雄過去強調自己是「釜山土生土長」，卻疑似刻意模糊出生背景、偽造高中學歷，隱藏在首爾度過的高中時期，更是啟人疑竇。

多名知情者向《Dispatch》爆料，趙震雄的青少年時期不是一般叛逆，而是涉及重大犯罪，不僅曾是校園惡霸的一員，與同夥一起偷竊汽車、無照駕駛，甚至牽涉性暴力行為，因此遭送往少年院，使他在高三有一半時間都在矯正機構度過。《Dispatch》依循線索獲得法院資料，確認趙震雄在高二時曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

據韓媒報導，趙震雄1996年進入釜山的慶星大學戲劇電影系就讀，知情者指控，這是因為他要「洗白犯罪紀錄」，重新塑造形象。然而，他在成為舞台劇演員後，仍多次進出警局，2003年遭控嚴重毆打一名劇團成員，最後因傷害罪被判罰金，他還曾因酒醉駕車而被吊銷駕照。

趙震雄2004年正式踏入電影圈，以父親名字「趙震雄」作為藝名，他曾透露改名是因「從劇場轉往電影，想給自己一個新的轉折點」。然而，多名知情者認為，改名真正目的並非藝術考量，而是為了與過去的犯罪事件切割，畢竟他涉犯多起案件，怎麼可能還用「趙元俊」這個名字出道。

趙震雄多年來憑《Signal信號》、《信徒》、《The Policeman's Lineage》等作品成功打造硬派刑警的正義形象，成為南韓影壇中具有代表性的實力派演員，他活躍在螢光幕前卻讓過去受害者感到強烈反差，甚至喚醒他們的痛苦記憶，因此才向《Dispatch》投訴強調：「至少現在，他應該要反省。」

對此，所屬公司Saram娛樂表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

