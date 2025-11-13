南韓學測55萬人應考！萬名警力戒備 載逾百學生奔赴考場

圖／達志影像美聯社

南韓學測「大學修學能力考試」，也可以簡稱為「修能」，這個對高三生來說最重大的日子，就是今天(13日)。考試只有一天，共八小時，考五個必修科目以及附加第二外語考試。今年報考人數超過55萬人，總人數創七年來新高。不只考生緊張應試，南韓全國上下幾乎是全民備戰，同校學弟妹們從前一天開始就為考生們打氣，警方更是動員上萬人力應對緊急狀況，光是今早幫助緊急載送快要遲到的考生，就多達134起；開道護送則達36件。

首爾恩平高中高二生：「修能加油！」

學弟們高聲呼喊、熱情助威，舉辦歡送儀式。

校園內處處掛滿「修能成功」的布條，就是要在南韓大考前一天，預祝高三考生們考試順利、鵬程萬里。

首爾恩平高中高一生 韓藝瑟：「我們也留在學校一起加油，希望他們不要緊張，好好考試。」

各班班導也聚集學生，做最後一次叮嚀，送上巧克力祝福，要孩子們打起精神，發揮最佳實力。

首爾中央高中教師 李光勳：「雖然會有同學取得好成績，但是萬一結果稍有遺憾，也不要太氣餒。」

就連南韓總統李在明也親自發文給予鼓勵與祝福，期盼考生展現無限潛力、好運連連。

首爾恩平高三考生 洪錫俊：「因為是修能考試取得成果的日子，我會盡最大努力考好後歸來。」

首爾恩平高三考生 羅賢宇：「從冬天開始就一直在準備修能考試，希望我的成績能超常發揮。」

乘著各界祝福，南韓高三生驗證過去三年努力的重大日子--大學修學能力考試，也就是所謂的「修能」，11月13日正式登場。

一大清早，天還沒亮，考生們便陸續抵達考場。

考生 鄭延宇：「從父母那裡得到了很多支持，也從後輩那裡得到了很多好的祝福，希望猜的都全對，也能收穫認真學習的成果、取得好成績，我會盡力應考。」

父母、老師和學弟妹們組成的應援團也沒落下，同樣頂著低溫，在校門口送上勉勵。

考生母親：「為了修能考是真的辛苦了，希望能加油、好好考試。加油！我愛你！」

高中教師：「我們班的孩子這段時間很努力準備，希望他們也能取得相應的好成績，也希望他們猜的都對，因為他們很努力，我相信他們會做得很好。」

只是總有走錯考場或遲到的學生，急匆匆奔赴考場，看得旁人跟著緊張。

警察：「加油！加油！快點出發！」

這時警員立即解圍，啟動緊急載送服務，盡全力不讓考生錯過「人生大事」。

韓聯社TV記者：「警察廳表示，今天針對修能考試，提供了護送考生等共234件便利服務。數據顯示，用巡邏車接送考生佔最多，達134件，(開道)護送36件，幫忙找准考證16件，停車車輛移動等其他案件達48件。」

所幸南韓警方早有預備，全國動員約2萬名警力應對，讓接二連三的突發狀況順利解決，考生們安全進入考場。

除此之外，為了配合今日修能，南韓政府祭出一日特別措施，盡可能降低妨礙考試的各種因素。公家機關上班時間盡數延後至10點，不少各大企業也配合調整，錯開考生通勤時間。英文聽力測驗時段，為避免噪音干擾，影響考生發揮，機場也暫停飛機起降，列車行經考場附近也會減速行駛。

韓聯社TV記者：「所謂『金豬年』2007年出生、今年高三的一代，今年修能應試者達到七年來最高值55.4萬多人。」

今年報考人數超過55萬人，比去年增加3萬多人，創下近七年來新高。考試時間從上午8時40分至下午5時45分，按照（必修五科）韓文、數學、英語、歷史、社會或科學，以及附加考試第二外語順序進行。

而這屆考題，繼續維持2022學年引進的文理科合併模式，出題委員長強調已刪除超高難度試題，與高中課程內容相符合，同時也排除了有利於考生上補習班求得解題技巧的題目。

2026學年度修能考試出題委員長 金昌元：「命題審查委員會努力反映課程的內容和水平，盡力考量大學教育所需的能力。」

經過一整天緊張應試，考生們終於完成這場被稱做「一試定終生」的大考。修能成績將在12月5日公布，考生們的三年努力也將迎來最終驗收時刻。

