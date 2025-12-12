南韓學生妹直播遭狂刷「膜」字 見真相喊：噁心

南韓一名女高中生近日在日本直播平台與網友互動時，突然被洗版狂刷「膜」字。（示意圖／翻攝自Pexel）





南韓一名女高中生近日在日本直播平台與網友互動時，突然被洗版狂刷「膜」字，她得知背後意涵後，直呼「噁心」，相關畫面隨即在網路上引起激烈討論與批評。

據了解，女高中生年僅18歲，今年4月起在日本直播平台nicovideo（ニコニコ生放送）進行直播，直播內容多半是與網友聊天，時長約一個小時左右，憑藉可愛又清純的外型，她的收看人數迅速從幾百人上升至幾千人。

沒想到，12月8日如常直播時，女高中生向觀眾提問，「我和一個月前有什麼地方不同呢？」 聊天室的彈幕一開始還算正常，但突然瞬間湧入大量「膜」字眼。

女高中生一開始並不明白「膜」的意思，幾秒鐘後，她才意識到是在暗示「處女膜破了」，令她當場直呼「聊天室的人真是噁心！」 該畫面隨即在X等社群平台上瘋傳，引起網友廣泛批評，「這太糟糕、太噁心了，居然針對高中生，看到這個，我多少能理解為什麼女權主義會如此極端」、「這種人我不想和他們有任何瓜葛」、「有點嚇人…聽眾們也太詭異了吧」、「對高中生說這種話的人真是太噁心了」。

