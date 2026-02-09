南韓官員提「引進越南、斯里蘭卡女性」救少子化危機 遭執政黨火速除名

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙。（取自珍島郡官網jindo.go.kr）



南韓全羅道一名地方官員日前在公開場合，就少子化議題提出「引進越南或斯里南卡年輕女性」的解方，引發南韓眾怒，越南也發出外交抗議。對此該官員所屬的執政黨共同民主黨9日召開會議，對該官員祭出除名處分。

在過去十多年以來，少子化一直是東亞諸國最無解的社會議題，南韓也不例外。南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙（김희수，音譯）竟因此公然提出「驚人解決方案」，引發全國撻伐。朝鮮日報報導，南韓全羅南道4日一場討論行政區合併的會議上，金希洙起身發言時公開提議，光州與全南整合時應將人口危機問題法制化，「真的不行的話，應該從斯里蘭卡或越南那邊引進年輕女性，讓農村單身漢娶妻成家」。

金希洙5日發表道歉聲明，解釋該發言是在強調農漁村地區嚴重的人口減少與婚姻、生育基礎弱化等結構性問題，認為單靠振興產業無法解決人口下降問題，需要光州、全南整合自治體及國家層面的積極制度性對應。他承認使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」，但強調初衷是討論解決農村凋零的制度性措施。

執政黨緊急祭出除名處分

金希洙的言論不僅在南韓引發撻伐，更演變成外交事件。越南駐首爾大使館6日向全羅南道政府發送抗議信函，表達強烈不滿。全羅南道政府隨後發表聲明致歉，坦承該言論嚴重物化女性且侵犯人格尊嚴，向越南人民與所有女性深表歉意。

金希洙的所屬政黨正是執政黨共同民主黨（더불어민주당），該黨於9日在國會召開最高委員會會議，一致表決通過對金希洙祭出除名處分。民主黨首席發言人朴秀鉉（박수현，音譯）在會後簡報時表示，金希洙對外籍女性發表貶低性言論，造成嚴重社會爭議，被視為重大懲戒事由。共同民主黨全國女性委員會同日也發表聲明，要求金希洙自行辭職。

