南韓官員稱引進「越南、斯里蘭卡年輕女性」救生育率 遭開除黨籍

南韓南部珍島郡（Jindo County）一名男性地方官員近日因建議從越南或斯里蘭卡「引進年輕女性」以提高南韓生育率，引發軒然大波，最終被執政黨共同民主黨（Democratic Party）開除黨籍。

據《BBC》報導，事件起於上週，珍島郡郡守金希洙（Kim Hee-soo）在2月4日一次市政會議中表示，可以將引進越南以及斯里蘭卡的外國女性嫁給南韓「農村地區的年輕男子」，以解決出生率低迷問題。該言論經電視播出後立即引起公眾不滿，事件在韓國持續引發輿論關注與憤怒。

南韓目前面臨全球最低生育率挑戰，預估全國5000萬人口在未來60年可能減半。金希洙的言論被視為南韓父權社會的縮影，並遭批評對移民女性缺乏尊重。金希洙在市政會議後隔天公開道歉，稱自己原意是關注農村人口問題，但承認措辭「不恰當」。全羅南道政府也就此事公開道歉，表示「給越南人民和女性造成深深傷害」。

隨後越南駐首爾大使館在臉書發表聲明，譴責金希洙的言論「不僅是表達方式的問題，更涉及價值觀以及對移民婦女和少數族裔的態度」。目前，斯里蘭卡官方尚未對此回應。南韓民主黨發言人表示，2月9日黨最高委員會一致投票決定開除金希洙黨籍。

