南韓官員：可與台灣合作爭取半導體關稅「最優惠待遇」

南韓提出台韓合作一致對美，或可拿到最優惠待遇。

南韓「產業通商部」本部長呂翰九今（24）日表示，南韓與台灣在美國半導體關稅議題上，存有合作空間，可望透過合作，來獲得「最優惠待遇」。（葉柏毅報導）

呂翰九24日在接受南韓MBC電台訪問時提到，在半導體方面，韓美關稅協商事實清單中載明「將給予與台灣類似待遇」，而台灣目前也正與美國進行協商。代表如果台灣在與美談判中，想取得良好結果，將對南韓產生正面影響，因此韓台雙方有必要為此合作。

根據韓美事實清單內容，美方承諾對南韓半導體關稅「不會低於未來與半導體貿易規模更大的國家，日後所達成的協議條件」。有分析認為，這項條款所指的，就是南韓最大競爭對手台灣。

呂翰九坦言，川普政府7日達成共識的韓美關稅協商，內容仍然有可能變化，「未來3年內，美國國內政局很難講」，但不論3年後由誰執政，保護本土產業、結合經濟與安全的趨勢預料將持續下去。