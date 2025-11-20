南韓客輪觸礁擱淺 267人全獲救5人輕傷

南韓一艘客輪，昨（19）日晚間8點17分觸礁，海警立即出動，將所有乘客都移到岸上，所有乘員平安。

南韓一艘載有267人的客輪，昨（19）晚（19日）在全羅南道長山島近海觸礁，船上所有人獲救，5人輕傷。

據當地海警表示，這艘2.6萬噸級客輪，載有246名乘客和21名船員，當地時間昨（19）日下午4點45分從濟州島出發，原定前往木浦。晚上8點17分，客輪在一個無人島附近觸礁擱淺。海警緊急出動巡邏艇，趕赴現場展開救援，並出動船隻，將全部乘客轉送到專用碼頭，船員也全部安全。

韓聯社報導，船身沒有出現破損和漏水，客輪仍然可以航行。全部船員並沒有隨乘客疏散，而是留在船上，協助將船開到港口。客輪在當地時間今（20）日早上5點44分左右，安全駛入位於木浦市的三鶴碼頭。

南韓海警初步研判，擱淺事故是船長或領航員過失所致，將分析船上監視器畫面，與客輪的航行數據紀錄儀，以釐清事故原因。