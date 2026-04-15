南韓宣布提供伊朗50萬美元援助 盼緩解戰後人道危機

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南韓政府14日宣布，將向伊朗提供50萬美元（約1,580萬9750元新台幣）人道援助，以協助緩解當地因戰事造成的人道危機。目前美國與伊朗雖已進入停火階段，但中東區域緊張局勢仍未完全解除。

南韓宣布向伊朗提供50萬美元人道援助金。（圖／路透）

根據南韓外交部說明，這筆援助資金將透過國際紅十字委員會（ International Committee of the Red Cross，ICRC）轉交伊朗，用於支援受戰火影響地區的緊急人道需求。外交部表示：「我們希望這項援助能夠協助減輕受災地區的人道壓力。」

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報導指出，這項援助是在美伊歷經14天停火後宣布。自2月下旬戰事爆發以來，伊朗境內已造成超過3,300人死亡，另有約320萬人被迫暫時流離失所，人道情勢持續惡化。

南韓總統李在明也公開呼籲美國與伊朗雙方「基於普世人權保障與歷史教訓，勇敢邁出世界迫切期待的和平一步」，希望各方透過對話推動局勢降溫。

分析指出，中東局勢升溫已對亞洲多國能源供應造成衝擊，南韓亦深受影響。由於南韓高度依賴中東原油與天然氣進口，近期能源價格與供應風險上升，對國內經濟帶來明顯壓力。

為降低中東衝突對經濟造成的衝擊，首爾政府已啟動規模達177億美元（約5596.6億新台幣）的追加預算方案，以穩定能源與物價市場，同時積極尋求替代能源供應路線。

此外，南韓政府近期也已向阿爾及利亞、利比亞派遣特使，並計畫再向剛果共和國派出外交代表，以開拓新的能源與物流供應通道，降低對中東航線的依賴。

這是南韓近期針對中東局勢採取的第二波人道援助行動。在此之前，首爾已向黎巴嫩提供200萬美元（約6,323.9萬元新台幣）援助，以協助當地應對戰火造成的損失。

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