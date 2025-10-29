南韓宣布與美達貿易協議 半導體稅率不高於台灣、對美投資3500億
美韓即將達成貿易協議，南韓總統府高級官員金容範今（29）日表示，雙方已經就貿易協議具體細節達成共識，美對韓汽車關稅稅率由25%下降至15%；半導體方面，南韓稅率不會高於競爭對手台灣的關稅水準。
據《韓聯社》報導，金容範表示，南韓對美國承諾投資的3500億美元項目中，將以現金投資的方式投資2000億美元，另外1500億美元用於造船項目，並設有每年200億美元的上限。將在南韓外匯市場可接受範圍內，最大限度降低對市場的影響。
韓方表示，美國對南韓汽車徵收的關稅稅率將從25%下調到15%，在半導體領域，南韓適用與競爭對手台灣相當、不處於不利地位的關稅水準。
不過據《路透社》報導，白宮尚未對美韓貿易協議的細節發表評論，且該協議仍需要國會批准。
責任編輯／洪季謙
