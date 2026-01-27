南韓宣布KF-21完成試飛! 將用國產引擎 專家：最快下半年交付量產機

有專家分析認為，南韓最快將在 2026 下半年開始首批 KF-21 的交付行動。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

[Newtalk新聞] 近年來，西太平洋地區的緊張局勢不斷升溫，周邊國家也持續推動軍事工業的發展，準備應對隨時可能爆發的衝突。近期有消息稱，由南韓開發的第五代戰鬥機「KF-21」已於日前完成所有的飛行試驗，預計最快在今年下半年開始向南韓空軍交付量產機。與此同時，南韓官方也宣布開發國產渦輪風扇引擎，希望降低該款戰機關鍵系統對國際供應鏈的依賴。

《騰訊網》軍事專欄作者「看航空」指出，當地時間 13 日，南韓防衛事業廳發布聲明，宣布由該國自主開發的超音速戰鬥機 KF-21 「獵鷹」已完成全部的飛行試驗，準備正式投入量產。該聲明表示， KF-21 的試驗機在過去 42 個月的時間內，進行超過 1,600 次試飛，並完成了在 1.3 萬項試驗條件下，對飛機的飛行穩定性、機動性能、航電系統以及武器及成能力進行了系統性的驗證，且試飛過程中從未發生任何重大事故。

南韓防衛事業廳於當地時間 13 日發布聲明，宣稱完成了所有對 KF-21 的飛行試驗，準備開始投入量產。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

「看航空」表示， KF-21 的研發工作預計在 2026 年上半年完成收尾，負責量產的韓國航空航天工業公司( KAI )最快可能在 2026 下半年開始向南韓空軍交付量產機，推測首批交付的型號為強化制空、防空能力的 KF-21 Block-1 「空優型」，拓展對地、對海打擊能力的 Block-2 則可能較晚完成交付。

在南韓官方宣布完成飛行試驗後，多個亞洲國家紛紛展現出了採購的意願。曾與南韓聯合開發該款戰機的印尼宣布將重啟與南韓的採購談判，菲律賓當局也於當地時間 6 日提出採購申請，希望能在 2027 至 2029 年期間開始接收 KF-21。

韓國KF-21（Boramae）獵鷹戰機生產工廠。 圖：翻攝自 騰訊網

然而，「看航空」分析稱，雖然南韓宣稱 KF-21 為「國產」戰機，但其零件的國產化率卻不到 70% ，包含戰機引擎在內的部分零件目前仍仰賴外國進口或技術支持。為了擺脫外國技術的影響，南韓方面也決定斥資 3.4 兆韓元，啟動國產渦輪風扇引擎的開發計畫，目標在 2040 年前推出適用於 KF-21 Block-3 戰機的先進引擎。

「看航空」指出，南韓方面已於日前公布 KF-21 戰機售價，預估 Block-1 型單價售價約為 8,300 萬美元； Block-2 型的價格則可能高達 1.12 億美元，兩者價差主要來自任務系統的差異。

韓國與阿拉伯聯合大公國（UAE）敲定總額 150 億美元的 KF-21「獵鷹」戰鬥機聯合合作協議，成為當代軍事史上規模最龐大的跨國戰機共同開發案。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

「看航空」認為，現階段的 KF-21 可能被定位為介於「高端五代機」與「傳統四代機」之間的「補充型戰機」，推測其可能在成本可控的前提下，與「陣風」、「颱風」、 F-15EX 等成熟的歐美戰機競爭市場占比。

「看航空」也強調，雖然南韓已經準備啟動 KF-21 的量產計畫，但該國的產業能力以及對戰機的成本控制、戰機在國際合作中的表現，都將成為後續對該款戰機的考驗。

