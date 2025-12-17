南韓富家千金陷迷魂計！「極品渣男」假交往真騙財 100億家產瞬間沒了

1名20多歲的軟飯男A某，鎖定1名富家千金假意交往，實際上卻是覬覦其家產。示意圖（photoAC）

南韓發生一起震驚社會的「豪門殺豬盤」詐騙案。1名20多歲的軟飯男A某，鎖定1名富家千金假意交往，實際上卻是覬覦其家產。在短短不到半年的時間內，他聯手同夥B某騙走女方父母高達100億韓元（約新台幣2.1億元）的資產。全案經二審宣判，法官考量大法院量刑基準，將原先一審的20年徒刑改判為16年。

《韓聯社》報導，判決書指出，現年20多歲的A於2023年11月起，發現同齡的富家千金C某對自己頗具好感，竟動起歪腦筋，展開一場精心設計的「戀愛騙局」。A某在交往期間施展甜言蜜語，藉機掌握女方家庭的財力狀況，隨後透過各種名目，陸續將其父母存放在家中的現金及戶頭內的資產洗劫一空，總計得手約100億韓元。

為了規避檢警追查，A某將贓款中的70億韓元拿去購買極難追蹤的「商品禮券」，隨後再透過地下兌換商轉售套現，試圖將犯罪所得合法化。檢警在搜索過程中，現場起獲了價值約29億韓元的現金、名錶及各式名牌精品包。

此案一審時，法官曾重話抨擊A某的行為「並非一般的詐欺」，認為他不僅是摧毀了一個家庭的經濟根基，更是對被害人進行「人格抹殺」，導致對方生活徹底破滅。檢方當時也對這名毫無悔意的「愛情騙子」求處30年重刑，一審最終判處20年有期徒刑。

案件上訴至大邱高等法院後，二審法官雖然認同被害人處境堪憐且極度憤怒，但認為根據南韓最高法院量刑準則，一審判決確實有「量刑過重」之嫌。

二審法官最終裁定，撤銷原先的20年判決，改判A某16年有期徒刑；而負責幫忙藏匿贓款的30多歲同夥B某，則維持一審原判，處有期徒刑1年、緩刑2年。全案仍可上訴。

