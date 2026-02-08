南韓實質廢死29年…57名死囚過得如何？ 住單人房、每年體檢、畫畫殺時間

南韓實質廢死近30年，死刑犯在獄中長期生活。監獄示意圖。pexels



據南韓媒體今天（2/8）報導，南韓「實質廢死」（停止執行）已29年，在獄中服刑的57名死囚，大多住單人房，每年可接受健康檢查，且能依本人意願，決定是否參與勞動，有些人適應良好，在獄中培養繪畫等興趣，也有人企圖越獄卻失敗。

據韓媒《時事雜誌》報導，南韓前總統尹錫悅因內亂案，遭檢方求處死刑，首爾中央地方法院將於本月19日，對該案作出一審宣判，由於南韓自1997年12月30日，已經29年沒有執行死刑，等於「實質廢死國家」，即便法院最終判處尹錫悅死刑，他預計比照目前在獄中的57名死囚，被剝奪自由，但能保住性命。

南韓獄中的死刑犯皆為男性，最後一名遭判死刑的人為林道彬（임도빈，音譯），2014年6月，當時為軍人的林道彬，在江原道高城郡陸軍第22師團，丟擲手榴彈並掃射同袍，造成5人死亡、7人受傷，2016年2月死刑定讞。

目前服刑最久的死囚是元彦植（원언식，音譯），1992年10月，他與妻子爭執宗教問題，隨後在江原道原州市一處耶和華宗教場所縱火，導致15人死亡、25人重度燒傷，元彦植於1993年11月遭判死刑，至今已服刑32年。

南韓刑案史上殺害最多人的死囚為柳永哲（유영철，音譯），他從2003年9月至2004年7月，短短10個月的時間內，共計殺害20人，是在全世界惡名昭彰的連環殺手，據悉，他將自己的死囚身份視為勳章，入獄後屢屢生事，被評論稱為「惡中之惡」。

從2005年至2008年期間，殺害10名女性的姜浩順（강호순，音譯），被認為是最適應獄中生活的死囚，他從被警方逮捕、法院宣布判決，到入獄之後，都表現處之泰然的態度，且對被害者或遺屬沒有任何一絲悔意，反而在牢房內沉迷於繪畫等嗜好。

也有人企圖越獄，為錢殺害9人的「職業殺手」鄭斗英（정두영，音譯），曾於2009年8月，企圖翻越大田監獄圍牆，突破兩層圍牆後，在第三層圍牆被發現，逃獄計畫失敗。

報導指出，南韓死刑犯原則上是單獨囚禁，除非設施不足時，才會與他人共居，另外，死刑犯每年至少接受一次健康檢查，費用由納稅人負擔。死刑犯並非沒有翻身機會，如果服刑態度良好，有機會減為無期徒刑，無期徒刑服刑10年以上，即有機會獲得假釋。

死刑犯可依個人意願，決定是否參與勞動，如果本人同意，可以從事「幫玩偶黏眼睛」等簡單勞動，每日工作5至6小時，並可獲得相應報酬，不願從事勞動者，每日有1小時的戶外活動時間。

報導提到，與許多廢死國家一樣，每當重大刑案發生時，死刑存廢就會成為南韓社會的討論焦點，該國歷次民調顯示，超過6成國民支持死刑制度，但南韓廢死的進展幾乎不可能逆轉，如果恢復執行死刑，恐會影響與歐洲等國家的關係，實質效益極低。

