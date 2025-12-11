南韓將台列「中國台灣」 陳慕義1句話「神嗆翻李在明」網超嗨

〔記者蕭方綺／台北報導〕南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國(台灣)」，我國政府表達不滿，呼籲盡速更正。愛針砭時事的陳慕義當然有關心到這議題，他在社群平台點名李在明，表示：「聽說你是最沒有用的總統。」並對李在明隨便亂改他國名字，狠批對方是「很沒教養、沒禮貌的總統」，並以「正如你是大韓民國，不是南朝鮮國」嗆翻李在明，重申「台灣就是台灣，不是China(Taiwan)」。

陳慕義總關心國家大小事。(資料照，記者潘少棠攝)

廣告 廣告

他的言論讓網友們看了嗨翻，誇他「罵的太好了」，也有網友跟著他的節奏，表示「李在明！請問一下南韓的人民會跟北韓統一嗎？」、「對台灣不尊重，那我們也只好稱呼南朝鮮囉」。

其實陳慕義與南韓淵源頗深，他的第一任妻子是韓裔，在一次車禍，經長達兩年的治療後仍傷重不治身亡，留下兩個當時分別只有三歲和四歲的女兒，陳慕義「父兼母職」成為單親爸爸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

2026赤馬紅羊劫「3生肖」逆勢翻紅！起跑式預備備…

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

